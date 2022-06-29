Столтенберг анонсировал исторические решения НАТО

Столтенберг заявил, что это будет саммит трансформации, на котором будут приняты исторические решения.

На саммите НАТО в Мадриде 29 июня будут приняты исторические решения. Об этом сообщает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Столтенберг заявил, что это будет саммит трансформации, на котором будут приняты исторические решения.

"Это будет исторический саммит трансформации нашего альянса. Мы встречаемся посреди наибольшего кризиса, с которыми мы когда-либо сталкивались со времен второй мировой войны. Это будет саммит трансформации потому, что мы примем исторические решения", - сказал он.

На саммите планируют одобрить новую стратегическую концепцию альянса.

"Мы одобрим фундаментальные изменения в нашем сдерживании и защите с большим количеством подразделений, готовых к сражению, с большим количество сил быстрого реагирования и с большим количеством заранее расположенного оборудования. На этом саммите мы одобрим наибольшее усиления со времен холодной войны", - рассказал генсек.

По словам Столтенберга, лидеры стран, приглашенных на саммит, "сделают историческое решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО".

"Это основано на договоренностях, которые были достигнуты между Турцией, Финляндией и Швецией вчера. Это – хороший договор для всех нас", - заявил Столтенберг.

Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.