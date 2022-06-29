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США разместят в Европе дополнительные военные силы

Причиной такого решения стала угроза со стороны России
США разместят в Европе дополнительные военные силы
Президент США Джо Байден / EPA / UPG

США перебрасывают в страны Европы дополнительные военные силы из-за угрозы со стороны РФ. Об этом сегодня сообщил журналист Ник Шифрин в Twitter, ссылаясь на заявление американского президента Джо Байдена.

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"В какой-то момент Путин нарушил мир в Европе… США и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужнее, чем когда-либо, и важнее, чем когда-либо", - заявил Байден. 

В связи с этим решено: 

  • в Польше создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса; 

  • в Румынии развернуть дополнительную ротационную бригаду; 

  • в Великобританию перебросить две дополнительные эскадрильи F-35; 

  • в странах Балтии усовершенствовать ротацию военных; 

  • в Испании развернуть два дополнительных эсминца ВМФ (то есть, увеличить с 4 до 6); 

  • в Германии и Италии поставить дополнительную ПВО. 

Напомним, что США призвали страны ООН присоединиться к наказанию виновных в обстрелах Украины и приложить все усилия, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков. 

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