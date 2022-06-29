США разместят в Европе дополнительные военные силы
США перебрасывают в страны Европы дополнительные военные силы из-за угрозы со стороны РФ. Об этом сегодня сообщил журналист Ник Шифрин в Twitter, ссылаясь на заявление американского президента Джо Байдена.
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"В какой-то момент Путин нарушил мир в Европе… США и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО нужнее, чем когда-либо, и важнее, чем когда-либо", - заявил Байден.
В связи с этим решено:
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в Польше создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса;
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в Румынии развернуть дополнительную ротационную бригаду;
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в Великобританию перебросить две дополнительные эскадрильи F-35;
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в странах Балтии усовершенствовать ротацию военных;
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в Испании развернуть два дополнительных эсминца ВМФ (то есть, увеличить с 4 до 6);
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в Германии и Италии поставить дополнительную ПВО.
Напомним, что США призвали страны ООН присоединиться к наказанию виновных в обстрелах Украины и приложить все усилия, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков.
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