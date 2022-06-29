Выступление Зеленского на саммите НАТО будет закрытым - СМИ
Выступление Зеленского не планируют транслировать в прямом эфире.
Владимир Зеленский выступит на саммите НАТО в рамках закрытой сессии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу НАТО.
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"Планируется, что Зеленский выступит в начале заседания, однако сессия будет закрытой", - сообщили в Альянсе.
Выступление Зеленского не планируют транслировать в прямом эфире.
Ранее в Офисе Президента обратились к РФ из-за расширения НАТО. Из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города Путина.
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