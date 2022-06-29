В России производство легковых авто рухнуло в 30 раз

За май в Россия было выпущено меньше 4 тыс. автомобилей, что на 81,3% меньше, чем в апреле текущего года.

На территории страны-агрессора России практически остановилось производство легковых автомобилей. По итогам мая 2022 года оно обвалилось в годовом выражении в 30,3 раза (на 96,7%) и сократилось по итогам пяти месяцев более чем вдвое (на 56,4%). Об этом в среду, 29 июня, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

За май в РФ было выпущено лишь 3,7 тыс. автомобилей, что в 5,3 раза (на 81,3%) меньше, чем в апреле текущего года. Всего за январь-май в РФ произведено 268 тыс. легковых машин, – говорится в сообщении.

Грузовиков в РФ в мае 2022 г. было выпущено 7,6 тыс. шт. (-39,3% г/г и -38,2% к апрелю). За пять месяцев их производство составило 60,1 тыс. единиц, что на 12% меньше, чем за январь-май 2021 г.

Выпуск автобусов в мае был на уровне 928 шт. (-6,5% г/г и -10,5% к апрелю). По итогам 5 месяцев он остался практически таким же, как в прошлом году – 4,7 тыс. единиц (-0,2%).

Напомним, нынешней весной большинство работавших в России мировых автоконцернов приостановили поставки в страну автомобилей и запчастей, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства.

Ранее стало известно, что по итогам мая продажи новых легковушек в РФ упали почти в пять раз относительно аналогичного периода прошлого года. Текущий уровень автопродаж в стране скатился к уровню 70-х годов прошлого века.