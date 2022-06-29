Белорусским "рельсовым партизанам" грозит смертная казнь

Трем белорусам инкриминируют четыре статьи: участие в экстремистском формировании; теракт; государственная измена; умышленное приведение в негодность путей сообщения, которое повлекло тяжкие последствия.

В Беларуси могут приговорить к смертной казни "рельсовых партизан", которых обвиняют в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Трем белорусам инкриминируют четыре статьи: участие в экстремистском формировании; теракт; государственная измена; умышленное приведение в негодность путей сообщения, которое повлекло тяжкие последствия.

Как сообщает ТГ-канал Политика страны, о данным правозащитного центра Вясна, речь идет о "светлогорских партизанах" Дмитрии Равиче, Денисе Дикуне и Олеге Молчанове. Обвиняемым 29, 33 и 51 год.

Следственный комитет республики назвал их "изменниками Родины", несмотря на то, что суд еще не начался.

Мужчины находятся под стражей. На их имущество наложили арест.

Напомним, силовики режима Александра Лукашенко задержали троих белорусов, которые причастны к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами, обеспечивающей движение железнодорожных составов.