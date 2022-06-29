На территории Эстонии разместится дивизия НАТО

Командную структуру дивизии Эстония создаст при поддержке Великобритании. Она начнет формироваться в ближайшие месяцы.

Эстония разместит на своей территории дополнительный военный контингент НАТО в размере дивизии. Также в стране появится дополнительная бригада из Великобритании. Об этом в среду, 29 июня, сказал глава эстонского Минобороны Калле Лаанет, собщается на сайте ведомства.

"Командную структуру дивизии Эстония создаст при поддержке Великобритании. Она начнет формироваться в ближайшие месяцы. Дивизия станет частью командной цепочки НАТО", – сказал Лаанет и добавил, что такое решение было принято на саммите НАТО в Мадриде.

Министр также сообщил, что в целях укрепления восточного фланга Североатлантического альянса Великобритания намерена выделить "для защиты Эстонии дополнительную бригаду, штабной элемент и некоторые подразделения которой будут находиться в Эстонии".

По мнению Лаанета, это поможет обеспечить высокую эффективность взаимодействия военных двух стран в случае необходимости. Предполагается, что подразделения, входящие в эту бригаду, начнут ротацию в Эстонии в мирное время и будут отрабатывать оборону страны в реальных условиях.

Ранее стало известно, что НАТО проводит усиление передовых позиций. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что такая необходимость возникла впервые со времен холодной войны.