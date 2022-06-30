Путин о Кременчуге: Нет там никакого теракта

Российская армия наносит удары "по результатам разведанных целей". Просто так "по полям" никто не стреляет, заверил Владимир Путин.

Российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам в Украине. Об этом сказал президент страны-агрессора РФ Владимир Путин, комментируя информацию о ракетном ударе по ТРЦ в городе Кременчуг, сообщает Коммерсант в среду, 29 июня.

"Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет", – сказал Путин в ходе Каспийского саммита.

По словам президента, российская армия наносит удары "по результатам разведанных целей".

Уверен, что в этом случае было все то же самое – сказал Путин. – Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит.

Также Путин считает, что российские войска в Украине "достигают поставленных рубежей".

"Ничего не поменялось, я бы сказал, ранним утром 24 февраля. Я же сказал об этом прямо, публично, на всю страну, на весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось", – сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о целях так называемой "спецоперации".

При этом он подчеркнул, что тактика выполнения цели может быть разной.

"Конечная цель мной обозначена – это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану", – сказал Путин.

"Ну, по срокам не надо говорить, и я никогда об этом не говорю, потому что это жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки – это неправильно", – добавил он.

Напомним, 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТРЦ Амстор в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание АО Кредмаш, которое производило только запчасти для гражданских автомобилей. В результате ракетного удара россиян погибли более 20 человек, еще 65 человек пострадали. Власти Кременчуга объявили трехдневный траур.

Позже был обнародован момент попадания российской ракеты по ТРЦ Амстор в Кременчуге.