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СМИ: В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд УЗ

В результате аварии 11 из 32 вагонов с украинским зерном перевернулись, информируют медиа.
СМИ: В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд УЗ

В Румынии, на территории уезда Яссы, в среду, 29 июня, сошел с рельсов железнодорожный состав, перевозивший украинское зерно. Об этом сообщает местный телеканал Pro TV.

Отмечается, что поезд состоял из 32 вагонов Укрзализныци весом 733 тонны. В результате аварии 11 вагонов сошли с рельсов и перевернулись.

По информации медиа, состав направлялся на станцию Кристешт из румынского порта Констанца, где был загружен зерном из Украины.

Вероятными причинами произошедшего указаны плохое состояние железной дороги и проблемы с вагонами.

Руководство Румынских железных дорог не комментировало аварию, были организованы альтернативные маршруты железнодорожного движения.

 

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