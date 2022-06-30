СМИ: В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд УЗ

В результате аварии 11 из 32 вагонов с украинским зерном перевернулись, информируют медиа.

В Румынии, на территории уезда Яссы, в среду, 29 июня, сошел с рельсов железнодорожный состав, перевозивший украинское зерно. Об этом сообщает местный телеканал Pro TV.

Отмечается, что поезд состоял из 32 вагонов Укрзализныци весом 733 тонны. В результате аварии 11 вагонов сошли с рельсов и перевернулись.

По информации медиа, состав направлялся на станцию Кристешт из румынского порта Констанца, где был загружен зерном из Украины.

Вероятными причинами произошедшего указаны плохое состояние железной дороги и проблемы с вагонами.

Руководство Румынских железных дорог не комментировало аварию, были организованы альтернативные маршруты железнодорожного движения.