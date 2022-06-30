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Британия направит Украине $1,2 млрд военной помощи

Новый пакет помощи будет включать комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты и другие средства.
Британия направит Украине $1,2 млрд военной помощи

Власти Великобритании дополнительно выделят Украине, которая противостоит российскому вторжению, 1 млрд фунтов стерлингов, или 1,2 млрд долларов. Об этом в ночь на четверг, 30 июня, сообщает Reuters.

Как указано, о таком решении Лондона премьер-министр Британии Борис Джонсон объявит сегодня на саммите НАТО в Мадриде.

"Великобритания почти удвоит свою военную поддержку Украины за счет дополнительного миллиарда фунтов стерлингов, чтобы помочь стране перейти от обороны от российского вторжения к нарастанию наступательных операций", - говорится в сообщении издания.

По информации агентства, новый пакет военной помощи будет включать комплексные системы ПВО, беспилотные летательные аппараты, а также инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи Украине от стран-членов НАТО.

 

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