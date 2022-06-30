Литва отвергла попытку ЕС ослабить ограничения на экспорт товаров из РФ

Вильнюс не собирается отменять запрет на экспорт российского груза по своей территории в Калининградскую область.

Литва против намерений некоторых европейских политиков ослабить запрет на транзит российских товаров в Калининградскую область по территории Евросоюза. Об этом в среду 29 июня, заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, сообщает 24 Канал.

Он отметил, что какие-либо вмешательства в решение Литвы о запрете транзита товаров из РФ в Калининградскую область со стороны ЕС будут максимально неправильными. Литва на это никогда не согласится.

По словам Ауштрявичюса, после российских угроз некоторые европейские бюрократы начали думать над определенным исправлением и смягчением ситуации с транзитом. Но Литва не собирается хоть как-то менять ограничения только из-за агрессивных угроз со стороны России.

"Это может просто исключить Литву с территории, на которой полностью воплощается санкционная политика ЕС. И мы не согласимся с этим. Это просто ценностная измена. И даже попытка разрезать Литву через транзитные коридоры", – отметил Ауштрявичюс.

По мнению депутата, металл из Калининграда или по обратному маршруту попадет на военные заводы. Впоследствии из него сделают технику, на которой будут убивать мирных украинцев.

Ранее сообщалось, что Литва намерена заблокировать транзит около половины товаров по железной дороге в Калининградскую область РФ.

Через некоторое время Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область не только на железнодорожный, но и на грузовой автомобильный транзит

РФ назвала блокаду Калининграда "наглой выходкой Вильнюса".