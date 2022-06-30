В Польше собрали первый миллион на Байрактар для Украины

Поляки вдохновились опытом литовцев и украинцев

В Польше методом народных пожертвований удалось собрать первый миллион злотых для покупки ударного беспилотника Bayraktar TB2 для Украины. Об этом свидетельствует страница сбора на краудфандинговой площадке Zrzutka.

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"К нам присоединились более 10 тысяч человек. Информацию об акции распространили 25 тысяч раз. Кто еще хочет инвестировать в поражение Путина?" – заявил инициатор акции Славомир Сераковский.

В настоящее время счетчик показывает, что за два дня, которые длится сбор, собрано уже 1 122 000 злотых. Это около 4% от необходимой суммы – 22,5 млн злотых.

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Инициатор акции отмечает, что если собрать всю сумму за 30 дней не удастся, деньги передадут на нужды ВСУ через фонд Нацбанка Украины. Аналогично поступят и с деньгами, которые соберут сверх нужной для покупки Байрактара суммы.

Напомним, ранее украинцы всего за 3 дня собрали деньги на 4 Байрактара. Сбор проводил благотворительный фонд Сергея Притулы.

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