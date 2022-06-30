Белорусам начали массово приходить повестки в военкомат

Журналисты заметили новую повышенную активность белорусского военного ведомства

Жители Беларуси начали массово получать повестки с требованием прибыть военкомат. При этом причины такого требования не указываются. Об этом сообщает белорусское издание "Зеркало".

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“Вот уже несколько дней читатели из Гомельской области массово сообщают в редакцию о вызовах в военкоматы военнообязанных мужчин и женщин (к нам обратились уже несколько десятков человек)”, – пишет издание и уточняет, что повестки получают и в других регионах.

Утверждается, что повестки получают все категории граждан – в том числе женщины и те, кто не годен к военной службе. При этом в повестках не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат, как это обычно должно быть. Тем не менее за неявку людям угрожают уголовной ответственностью.

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Уже по прибытии людям объясняют, что это "просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы". Военные комиссары уверяют, что "никто никого ни на какую войну не забирает". После сверки учетных данных людей отпускают домой.

Напомним, шесть батальонов армии Беларуси усиливаются на границе с Украиной. Продолжает сохраняться угроза применения Россией ракетного вооружения.

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