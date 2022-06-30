США передадут Украине новейшую ПВО и еще HIMARS – Байден

Америка намерена поддерживать Украину, сколько потребуется, говорит Байден

В ближайшие дни США официально анонсируют поставку в Украину новейших систем противовоздушной обороны, а также новой партии реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

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По его словам, в ближайшие дни будет объявлено о передаче Украине различных вооружений общей стоимостью около 800 млн долларов. В частности этот пакет помощи будет содержать “новую передовую западную систему ПВО”, артиллерию и боеприпасы, контрбатарейные радары, дополнительные боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS, а также сами установки HIMARS, которые поступят из других стран.

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Байден отметил, что к настоящему моменту США уже передали Украине военной помощи на 7 миллиардов долларов.

“Это глобальная попытка поддержать Украину”, — сказал он и заверил, что Америка будет помогать Украине столько, сколько потребуется.

Напомним, в НАТО допустили передачу Украине современных танков. Ранее Макрон уверял, что танки и самолеты Украина точно не получит.

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