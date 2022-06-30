Байден пообещал "огромные проблемы" для нефти из РФ
США и их союзники не будут предоставлять страхование российским танкерам, которые перевозят нефть. Это помешает транспортировке этого энергоресурса. Об этом сказал американский президент Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня.
"Мы (западные страны – ред.) не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти. Так что у них будут огромные проблемы в ее доставке клиентам", – пообещал Байден.
Он спрогнозировал, что у России будут усугубляться сложности с поддержанием уровня нефтедобычи из-за ограничения доступа к технологиям в условиях санкций.
Байден подчеркнул, что механизм ценовых лимитов позволит России получать прибыль от экспорта нефти, но она будет ниже текущих объемов.
Напомним, в начале июня ЕС договорился о запрете на импорт российской нефти. Эмбарго затронет 90% всего российского нефтяного импорта до конца этого года. Это эмбарго начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций.
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