Сын диктатора принял присягу президента Филиппин

Приняв присягу, в своей первой президентской речи Маркос поблагодарил избирателей за то, что они дали ему "самый большой электоральный мандат в истории филиппинской демократии" и высоко оценил годы правления своего отца.

Президентом Филиппин стал 64-летний сын диктатора Фердинанда Маркоса, который правил страной почти 20 лет - с 1965 по 1986 год. Об этом сообщает русская служба ВВС.

Фердинанд Маркос-младший, известный по прозвищу Бонгбонг, с огромным преимуществом победил на президентских выборах в мае: за него проголосовало более 31 млн. избирателей.

Приняв присягу, в своей первой президентской речи Маркос поблагодарил избирателей за то, что они дали ему "самый большой электоральный мандат в истории филиппинской демократии" и высоко оценил годы правления своего отца Фердинанда Маркоса-старшего, которого оппоненты обвиняли в многочисленных нарушениях прав человека и злоупотреблениях.

Во время президентства Маркоса-старшего на Филиппинах было введено военное положение, силовые органы задерживали и пытали тысячи диссидентов, нередко совершались убийства политических противников режима. Однако сын оценил наследие своего отца иначе.

"Когда-то я знал человека, который увидел, как мало мы достигли со времени провозглашения независимости. Он это изменил. Теперь пришла очередь его сына. От меня никаких отговорок вы не услышите", - сказал новый президент страны.

Напомним, в прошлом году на Филлипинах умерла старейшая женнщина мира, родившаяся еще в ХІХ веке.

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