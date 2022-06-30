Мужчин Приднестровья агитируют подписывать контракт с армией РФ

Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещены в местах общего пользования. При обращении в центры занятости мужчин военную службу по контракту предлагают в первую очередь.

В непризнанном Приднестровье мужчин агитируют подписывать контракт с вооруженными силами РФ. Об этом сообщают в Главном управлении и разведки Минобороны Украины.

"На территории так называемой "Приднестровской молдавской республики" проводится широкая агитация по вступлению на военную службу по контракту в ряды ВС РФ. Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещены в местах общего пользования. При обращении в центры занятости мужчин военную службу по контракту предлагают в первую очередь", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что на производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся собрания, на которых представители пунктов отбора работников до прохождения военной службы по контракту агитируют. С этой же целью оказывается нескрываемое давление на военнослужащих срочной службы.

Кроме того, тираспольский военкомат начал призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье заявили о попытках поджечь нефтебазу и военкомат.

В поджоге тираспольского военкомата обвиняют молдавских силовиков.

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