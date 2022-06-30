Беларусь объявила о безвизовом режиме для Польши

При въезде в Беларусь полякам достаточно будет устно сообщить пограничникам о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.

Власти Беларуси ввели безвизовый режим для граждан Польши с 1 июля. Об этом сообщил Государственный погранкомитет Беларуси в четверг, 30 июня.

"В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно", – говорится в сообщении.

Указано, что поляки смогут пересекать границу в пунктах пропуска на белорусско-польском участке без визы. Также, они смогут посещать пограничную зону без пропуска.

При въезде в Беларусь достаточно будет устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону с указанием населенных пунктов и цели их посещения.

Отмечается, что для безвизового въезда в Беларусь нужно будет предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле) и иметь при себе медицинскую страховку.

Напомним, 30 июня Польша закончила строительство забора на границе с Беларусью. Сооружение длиной свыше 185 километров построили за пять месяцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet