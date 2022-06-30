В России не исключили разрыва дипотношений с Болгарией

Москва требует от Софии отмены решения об объявлении десятков дипломатов персонами нон грата.

Россия может разорвать дипломатические отношения с Болгарией после того, как София объявила о высылке 70 российских дипломатов и членов административно-технического персонала. Об этом сказала посол России Элеонора Митрофанова, сообщает ТАСС в четверг, 30 июня.

Она назвала ситуацию как "абсолютно беспрецедентную" и "провокационную".

"Объявление персоной нон грата это очень серьезный акт, он говорит о том, что человек совершил что-то серьезное и противоправное на территории Болгарии… Что совершили наши технические сотрудники – водители, инженеры, повар и другие? А если речь идет об объявлении дипломата персоной нон грата, то, пожалуйста, предъявите хотя бы минимальные доказательства его противоправной деятельности", – заявила Митрофанова.

По ее словам, Москва до 12 часов дня пятницы ждет ответ МИД Болгарии.

"Если ответа не последует или он будет отрицательным, то я буду ставить перед президентом Российской Федерации вопрос о закрытии посольства, что будет означать разрыв дипломатических отношений. Это крайне нежелательно и абсолютно вредоносно для наших долгих и очень теплых отношений", – сказала посол.

Напомним, 28 июня руководство Болгарии сообщило о решении выслать 70 сотрудников российской дипмиссии, которые были объявлены персонами нон грата из-за связей со спецслужбами. С учетом членов их семей, до 3 июля Болгарию должны покинуть около 200 россиян.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet