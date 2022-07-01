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В Литве местные жители вступают в ополчение

Именно Сувалкский коридор станет первой линией обороны, если войска Российской Федерации попытаются атаковать Литву.
В Литве местные жители вступают в ополчение

На территории Сувалкского коридора, который находится между территорией Беларуси и российским Калининградом, местные жители активно присоединяются к литовскому добровольческому движению Стрелки. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает CNN.

В разговоре с журналистами, командир четвертого регионального командования стрелков Эгидиюс Папецкис заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину, количество желающих вступить в ополчение резко выросло. 

"В настоящее время насчитывается около 12 000 добровольцев. И это число увеличивается каждый месяц в десять раз", - сказал он. 

Он уточнил, что если в первое время, после начала войны в Украине количество новобранцев, желающих присоединиться колебалось от 10 до 12 человек, то на сегодня таких более чем 100 человек в месяц.

"Мы помним советскую оккупацию, и нам не нравится, когда нас оккупируют. Мы свободные люди", - сказал Папецкис.

Напомним, 18 июня Литва заблокировала ж/д транзит в Калининградскую область РФ до 50% товаров, попавших под санкции ЕС. 
 
Это вызвало резкую реакцию в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ограничения Литвы "беспрецедентными и незаконными", а глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов пообещал решить "наглую выходку Вильнюса" любыми способами.
 

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