В Литве местные жители вступают в ополчение

На территории Сувалкского коридора, который находится между территорией Беларуси и российским Калининградом, местные жители активно присоединяются к литовскому добровольческому движению Стрелки. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает CNN.

В разговоре с журналистами, командир четвертого регионального командования стрелков Эгидиюс Папецкис заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину, количество желающих вступить в ополчение резко выросло.

"В настоящее время насчитывается около 12 000 добровольцев. И это число увеличивается каждый месяц в десять раз", - сказал он.

Он уточнил, что если в первое время, после начала войны в Украине количество новобранцев, желающих присоединиться колебалось от 10 до 12 человек, то на сегодня таких более чем 100 человек в месяц.

"Мы помним советскую оккупацию, и нам не нравится, когда нас оккупируют. Мы свободные люди", - сказал Папецкис.