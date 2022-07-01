Медведев заявил, что санкции могут стать поводом для войны

"Жертвами" объявленных Западом санкций, по его словам, стали "широкие слои населения России", "лишенные доступа к удовлетворению базовых потребностей".

Западные санкции против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже как повод для войны. Об этом в четверг, 30 июня, заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

"Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli (лат. - повод для войны)", - заявил Медведев.

По его словам, якобы циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, "похожа на объявление экономической войны".

"Всем же понятно, что, например, запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем - это умышленное причинение вреда обычному человеку. И цель у этих санкций простая - сделать больнее как можно большему количеству граждан нашей страны", - заявил он.

Он добавил, что антироссийские санкции ограничены лишь "невротической фантазией ее авторов" и "ощущением собственной безнаказанности".

Напомним, международная группа по санкциям REPO, созданная США и странами ЕС, заблокировала 30 млрд долларов активов российской элиты.

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