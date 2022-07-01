В ВОЗ назвали регион, где ожидается вспышка COVID-19

Специалисты рассчитывают, что программы вакцинации и накопленный иммунитет позволят избежать серьезных последствий новой волны заболевания.

В ближайшие два месяца в Европе будет наблюдаться динамика роста заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 30 июня, заявил директор европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге, передает France24.

“На фоне того, что страны по всему европейскому региону сняли действовавшие ранее социальные ограничения, уровни передачи вируса этим летом будут высокими. Вирус не уйдет просто потому, что страны перестанут его искать. Он все еще распространяется, все еще меняется, все еще уносит жизни людей", - заявил он.

По данным ВОЗ, в Европе распространяется подвариант Омикрона, известный как ВА.5. Он отличается более высокой контагиозностью, но менее тяжелым течением болезни.

До конца июня 53 страны, входящие в европейский регион по классификации ВОЗ, ежедневно регистрировали около 500 тысяч новых случаев заражения - по сравнению с примерно 150 тысячами в мае.

Наиболее активно заболевание распространяется в Австрии, на Кипре, во Франции, Германии, Греции, Люксембурге и Португалии.

"Уровень смертности среди больных ниже, чем полгода назад", - уточнили специалисты.

Клюге выразил надежду, что программы вакцинации и накопленный природный иммунитет позволят избежать столь же серьезных последствий, с которыми ВОЗ сталкивалась на предыдущих волнах пандемии.

Напомним, вторую дозу вакцины от коронавируса COVID-19 по состоянию на 26 июня не получили 689 тысяч украинцев, а бустерные прививки не сделали более 14 млн человек.

Ранее в Минздраве заявили, что в ближайшее время в Украине не ожидается вспышка COVID-19. Также были названы причины того, почему не будет роста заболеваемости этой инфекцией.

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