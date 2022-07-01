В США 800 компаний хотят производить оружие для Украины - СМИ

Пентагон сейчас рассматривает только те предложения, которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки.

В США 800 компаний подали 1300 предложений по изготовлению инновационного оружия для Украины. Об этом в четверг, 30 июня, сообщил CNN со ссылкой на источник.

Отмечается, что Пентагон намерен в ближайшие недели определиться с идеями возможного производства оружия для Украины, а также для американских военных.

Предложения Пентагона должны включать возможности вооружения для противовоздушной обороны, противотанковой, противопехотной, береговой обороны, противотанковой борьбы, беспилотных летательных систем, контрбатареи и защищенной связи, которые были определены как ключевые для Украины в военной нужде.

Издание отмечает, что Минобороны США ищет только тех производителей, которые могут воплотить проекты за 30 дней или более сложные – за 180 дней.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

Ленд-лиз для Украины: какое оружие могут дать США

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