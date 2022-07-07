В Иране арестовали иностранных дипломатов

Среди задержанных в Тегеране заместитель посла Великобритании и супруг атташе по культуре посольства Австрии.

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали в Иране нескольких иностранных дипломатов, в том числе заместителя главы миссии Великобритании Джайлза Уитакера. Об этом в среду, 6 июля, сообщает иранское агентство Fars.

Отмечается, что иностранца подозревают в шпионаже. Дипломат якобы брал пробы почвы.

Как утверждают в разведывательном управлении страны, образцы были взяты недалеко от места, где проводились ракетные испытания в запретной зоне пустыни в городе Шехдад в иранской провинции Керман.

Двое других задержанных иностранцев - муж атташе Австрии по культуре в Иране, а также профессор университета в Польше Мацей Вальчак, который, на момент задержания находился в Иране в качестве туриста.

Уитакер был выслан из района после того, как принес извинения, утверждает иранское агентство.

Однако в МИД Великобритании отрицают факт задержания своего подданного.

"Сведения о задержании британского дипломата в Иране являются совершенно лживыми", - цитирует Reuters заявление сотрудника ведомства.

По данным Reuters, последние годы в Иране были арестованы десятки лиц с двойным гражданством и иностранцев, в основном по обвинениям в шпионаже и безопасности.

Как передало агентство, правозащитные группы обвинили Исламскую Республику в попытке добиться уступок от других стран путем арестов по обвинениям в безопасности, которые, возможно, были сфабрикованы.

Напомним, в аннексированном Крыму так называемый "суд" отказал в апелляции 61-летнему украинцу Константину Ширингу и оставил в силе приговор - 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима по обвинению в "шпионаже".