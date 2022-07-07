Казахстан решил экспортировать нефть в обход России

Между двумя странами начались трения и взаимные блокировки экспорта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" проработать вариант с экспортом нефти в обход территории России – по так называемому Транскаспийскому маршруту. Об этом пишут российские СМИ.

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Отмечается, что в настоящее время около 80% казахского нефтяного экспорта идет через Каспийский трубопроводный консорциум, т.е. через Россию. Однако недавно после отказа Токаева признать террористов “ЛДНР” полноценными государствами, РФ начала блокировать казахский нефтяной экспорт.

Транскаспийский маршрут, который теперь хотят использовать в Казахстане, идет через акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море, а затем в страны Европы.

Напомним, Россия ограничила экспорт казахстанской нефти после замечаний Токаева. Проишествие произошло после речи президента Казахстана о непризнании квазиреспблик “ДНР” и “ЛНР”.

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