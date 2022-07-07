В Беларуси пригрозили нанести удары по объектам в Польше

Белорусские чиновники уверяют, что Польша хочет напасть на Беларусь и Украину

Белорусская армия нанесет удары по инфраструктуре Польши в случае "провокаций Запада". Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин, пишет БЕЛТА.

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"Территория Польши, как, однако, и страны Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против Российской Федерации и ее союзников", – считает Косыгин.

Он обвинил “отдельных польских политиков” в попытках “инициировать возвращение” западных регионов Украины и Беларуси в состав Польши. По словам Косыгина, наряду с военными учениями стран НАТО всё это является "подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении".

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"Следует понимать прежде всего польскому руководству – в случае начала конфликта территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", – сказал Косыгин.

Напомним, Беларусь планирует закупить у России "Солнцепеки". На данный момент таких систем нет на вооружении в армии Беларуси.

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