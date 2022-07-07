В московский храм ударила молния
Молния ударила в столичный храм Иверской иконы Божией матери на Всполье на Большой Ордынке.
В Москве молния ударила в храм. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.
"Молния ударила в столичный храм Иверской иконы Божией матери на Всполье на Большой Ордынке, из-под купола пошел белый дым", - говорится в сообщении.
Напомним, в Новороссийске во время освящения храма глава РПЦ патриарх Кирилл упал на мокром мраморном полу. Поймать его не успели, так как рядом с ним в радиусе метра никого не было, хотя ковидные ограничения в крае практически сняли.
Ранее глава ПЦУ Епифаний заявил, что Гундяев встал на сторону антихриста. По его словам, идеология "русского мира" ничем не отличается от идеологии нацизма.
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