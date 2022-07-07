В московский храм ударила молния

Молния ударила в столичный храм Иверской иконы Божией матери на Всполье на Большой Ордынке.

В Москве молния ударила в храм. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

"Молния ударила в столичный храм Иверской иконы Божией матери на Всполье на Большой Ордынке, из-под купола пошел белый дым", - говорится в сообщении.

Напомним, в Новороссийске во время освящения храма глава РПЦ патриарх Кирилл упал на мокром мраморном полу. Поймать его не успели, так как рядом с ним в радиусе метра никого не было, хотя ковидные ограничения в крае практически сняли.

Ранее глава ПЦУ Епифаний заявил, что Гундяев встал на сторону антихриста. По его словам, идеология "русского мира" ничем не отличается от идеологии нацизма.