Джонсон ушел, но пока остался. Что это значит для Украины

Глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до осени.

Борис Джонсон таки уходит в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Правда, не прямо сейчас, а где-то в сентябре – октябре, когда правящая в стране Консервативная партия выберет себе нового лидера. Что теряет Украина с отставкой своего главного друга на Западе?

Обращение к украинцам

Объявляя о своем решении на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, Джонсон поблагодарил за поддержку своих сторонников и народ Британии и заявил, что ему невероятно грустно покидать "лучшую работу в мире", но "так уж получилось".

Он обратился к народу Украины, подчеркнув, что его кабинет продолжит поддерживать эту страну и после его отставки.

В своей речи Джонсон напомнил о своих главных достижениях - от брексита до программы вакцинации от ковида, упомянул он и лидерство Лондона в противостоянии путинской агрессии.

Длинная история

Серьезный кризис в британском правительстве, связанный с доверием премьер-министру, развивался несколько месяцев и достиг апогея на этой неделе.

Уход Джонсона стал итогом беспрецедентного давления со стороны членов его правительства. Свои посты за последние дни покинули более 50 министров и старших чиновников министерств, включая некоторых ближайших сторонников Джонсона - таких как Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Министр внутренних дел Прити Патель, целиком обязанная своей карьерой Борису Джонсону, и министр транспорта Грант Шаппс тоже призвали премьера уйти в отставку.

Утром в четверг новый канцлер Надим Захави, занявший этот пост менее 48 часов назад после ухода Сунака, призвал Джонсона сложить полномочия, заявив, что "это нестерпимо, и будет становиться только хуже".

Попытки сместить Джонсона члены его партии предпринимали на протяжении всего этого года. В начале июня в парламенте прошло голосование по вотуму недоверия Джонсону, и тогда ему удалось его выиграть с небольшим перевесом. Голосование инициировали 54 депутата от Консервативной партии, которых возмутил доклад о вечеринках на Даунинг-стрит в 2020-2021 годах, когда в стране действовал жесткий коронавирусный локдаун.

Последним ударом стал скандал с Крисом Пинчером - членом правительства Джонсона, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.

На этой неделе стало известно, что двое мужчин пожаловались на Пинчера, что тот трогал их непристойным образом на вечеринке в закрытом клубе. Крис Пинчер непосредственно отвечает за дисциплину консерваторов в парламенте.

Парламентариев возмутил тот факт, что Джонсон назначил этого депутата на высокую должность вопреки тому, что того уже обвиняли в подобном и раньше, и внутреннее расследование пришло к выводу, что обвинения были обоснованными.

Джонсон ответил, что ничего такого не помнит, но потом решил все же извиниться - но лишь после того, как появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично, и даже если он забыл об этом, его секретарь мог легко поднять протокол той встречи и напомнить.

На руку России?

Политолог Владимир Фесенко считает, что на смену премьер-министру Великобритании Борису Джонсону может прийти человек с более сдержанной позицией.

“Преимущество Бориса Джонсона для Украины было в том, что он был очень яркой фигурой и эмоционально заряженной на поддержку Украины. У нового премьера может быть более сдержанная позиция, он может быть не столь яркой фигурой, чтобы вызвать и медийный, и политический резонанс. Но главное для нас, что в той же Консервативной партии, если мы посмотрим на позицию не только премьер-министра, но и министра иностранных дел Великобритании, и представителей партии, — нет внутренних дискуссий о поддержке Украины”, — отмечает Фесенко.

Поэтому, уверен Фесенко, поддержка Украины Великобританией будет сохраняться. А потому, считает он, у России нет поводов для радости, хотя они уже празднуют отставку Джонсона.

“В Кремле всегда олицетворяют политику... Они могут радоваться, но, думаю, если Джонсон уйдет, увидят, что политика Великобритании не изменится, поэтому это будет очередной ошибкой российских властей. Они хотят видеть раскол на Западе, но своими агрессивными действиями наоборот, хотя бы относительно, но консолидируют Запад в противостоянии РФ”, — добавил Фесенко.

Реакция на отставку

Джонсон после объявления о своей отставке в четверг побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. В телефонном разговоре Джонсон подтвердил непреклонную поддержку Соединенным Королевством Украины и сказал, что Лондон "продолжит оказывать жизненно важную военную помощь столько, сколько потребуется".

Кроме того, британский премьер пообещал работать над разблокированием экспорта зерна из Украины и поблагодарил Зеленского "за все, что он делает для свободы, за дружбу и доброту украинского народа".

В свою очередь президент Украины поблагодарил Джонсона за его решительные действия в отношении Украины и отметил, что украинский народ благодарен за усилия Великобритании.

Как сообщили в канцелярии британского премьера, Джонсон завершил разговор похвалой в адрес Зеленского, сказав: "Вы герой, вас все любят".

В свою очередь Офис президента сообщил, что Зеленский выразил благодарность британскому премьеру за "решительную и бескомпромиссную поддержку" Украины с первых дней полномасштабной агрессии.

"Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует. Весь мой Офис и все украинцы благодарны вам за помощь. Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится, но ваше личное лидерство и харизма делали ее особенной", – подчеркнул Зеленский.

Быстро отреагировали на отставку Бориса Джонсона и представители России.

"Он нас очень не любит. Мы его тоже", - написал пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что за Джонсоном в отставку уйдут и другие западные лидеры, критикующие российские действия в Украине.

"Первый пошел… Закономерный результат британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке", - написал Медведев.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Джонсона "главным русофобом", который "дискредитировал себя в глазах собственных граждан как премьер-министр, как политик". Она добавила, что жители стран Европы "все больше возмущаются такой иррациональной политикой своих правительств", и попыталась объяснить политический кризис в Британии, приведший к отставке Бориса Джонсона, его активной критикой российского вторжения в Украину.