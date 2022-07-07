Путин о войне в Украине: Всерьез еще не начинали
Президента России Владимир Путин заявил, что РФ якобы еще всерьез не начинала войну против Украины. Об этом он сказал на встрече с фракциями Государственной думы.
"Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться", - заявил президент РФ.
Путин обвинил так называемый коллективный Запад в развязывании войны в Украине и заявил, что тот "уже проиграл борьбу".
"Они должны были бы понять, что проиграли с самого начала нашей "специальной военной операции", потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски… Надо понимать, что этот процесс остановить уже невозможно", - сказал Путин.
По его словам, желание Запада воевать с РФ до последнего украинца = это трагедия для украинского народа.
"Но, похоже, все к этому идет", - добавил глава Кремля.
Также он заявил, что санкции против РФ создают не такие сложности, на которые рассчитывал Запад.
"После 24 февраля всем ветвям власти требовалось действовать решительно, согласованно и быстро - Дума именно так и работала", - отметил Путин.