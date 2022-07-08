ЕК блокирует кредит на €1,5 млрд для Украины - СМИ

Представитель Комиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что сможет покрыть убытки в случае дефолта Украины, информирует медиа.

Бюджетное подразделение Еврокомиссии отказывается одобрять выделение Украине нового кредита на 1,5 млрд евро по линии Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Об этом в четверг, 7 июля, сообщает Bloomberg.

Так, агентство со ссылкой на источники пишет, что Украина столкнулась с тем, что предложенный кредит был заблокирован из-за опасений по поводу ее финансовой надежности.

Отмечается, что ЕИБ, кредитная организация Евросоюза, предложил кредит Киеву. Еврокомиссия гарантирует кредиты банка для операций за пределами ЕС с резервированием, обычно составляющим 9% от общего объема финансирования.

Но в этом случае, как указано, Комиссия хочет получить резервы в размере 70% от общей суммы, как это было с предыдущим предложением на 1 млрд евро для Украины.

По данным источников издания, ЕК выдвигает требование на случай, если страна не сможет вернуть средства рынкам.

"Представитель Комиссии заявил, что ЕС должен убедиться, что сможет покрыть убытки в случае дефолта Украины", - говорится в материале.

Напомним, накануне Европарламент одобрил выделение Украине первого транша нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита на 1 млрд евро.

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