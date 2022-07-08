В Литве необъявленные учения испугали население

Жители были обеспокоены самолетами НАТО, которые летели довольно низко и гнались за другим самолетом.

Вечером в четверг, 7 июля, жители литовского города Клайпеда, что находится в 50 км от границы с Россией, увидели в небе военные самолеты, которые выпускали то ли сигнальные ракеты, то ли тепловые ловушки. Об этом сообщил местный Telegram-канал.

Как указано, необычная активность в воздушном пространстве испугала мирное население, поскольку в городе нет военных аэродромов или аэропортов, а проведение учений в этом районе не анонсировалось.

После ажиотажа в Сети мэр соседнего города Паланга Шарунас Вайткус сообщил, что это все-таки военные учения.

"Жители обеспокоены самолетами НАТО, которые летели довольно низко и гнались за другим самолетом. Узнали, что проходят военные учения. Странно только, что никто о них не проинформировал - ни аэропорт, ни полицию, ни самоуправления. Люди сейчас реагируют очень чувствительно, телефон был пунцовым. Спокойной ночи", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, в июне Литва ввела ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область РФ по железнодорожному и грузовому автомобильному путям.

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