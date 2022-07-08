Канада готова вернуть турбину Севпотока, Украина против - СМИ

Украинские власти считают решение Оттавы "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Канадское правительство по согласованию с Германией намерено передать России турбину Siemens Energy AG для газопровода Северный поток-1. Об этом 7 июля сообщила Европейская правда со ссылкой на источники.

Отмечается, что формальной причиной для снятия санкций, если решение будет принято, должен стать аргумент о том, что возврат турбины даст России техническую возможность восстановить объемы прокачки газа в Евросоюз.

По данным издания, Киеву уже известно о намерениях Оттавы. Украинские власти считают это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Сообщается, что украинская сторона аргументировано объяснила канадским коллегам, что у РФ и без турбины есть технические мощности для осуществления прокачки, однако Москва предпочитает шантажировать Европу.

Как заявил источник Минэнерго Украины агентству Reuters, действия Канады могут стать прецедентом обхода санкций против России двумя странами G7. В связи с этим Киев планирует обратиться к европейским партнерам с просьбой пересмотреть их подход к выполнению соглашения об антироссийских санкциях.

Кроме того, издание сообщает, что Канада уже приняла решение, и, согласно ему, турбину вернут России.

Напомним, с просьбой решить вопрос с поставкой турбины для газопровода Северный поток-1, чтобы лишить Россию повода для сокращения поставок газа, к Канаде обратилась Германия.