Шольц пообещал Украине поддержку "столько, сколько нужно"

По мнению Шольца, "действовать можно только при поддержке граждан".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия сможет поддерживать Украину, столько, сколько это будет необходимо, невзирая на экономические и газовые проблемы. Об этом сообщает ZDF.

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По мнению Шольца, "действовать можно только при поддержке граждан", при этом он выразил уверенность в том, что "это будет возможно еще очень долго".

"Нельзя согласиться с тем, что одна страна нападает на другую и говорит, что я украду сейчас у тебя кусок твоей земли, она теперь принадлежит мне", - утверждает немецкий канцлер.

Ранее Зеленский заявил, что поддержка Украины со стороны Британии не должна измениться после отставки Джонсона. Украина и Великобритания строят отношения между государствами, однако на фоне войны украинцы чувствуют личную благодарность Борису Джонсону, сказал президент.