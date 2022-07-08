РФ угрожает Литве "жесткими мерами" за блокирование транзита в Калининград

Мария Захарова заявила, что российские экономические операторы несут убытки из-за блокады Калининграда.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия якобы завершила подготовку к мерам в отношении Литвы и ЕС в ответ на блокирование транзита в Калининград и применит их уже в ближайшие дни. Об этом пишет Интерфакс.

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"Ждать до бесконечности мы не будем. Еще раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", - сказала Захарова.

По ее словам, российские экономические операторы несут убытки из-за блокады города.

Напомним, власти Литвы не согласятся на создание зеленых коридоров для транзита российских грузов в Калининградскую область через свою территорию. Об этом заявила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

Ранее сообщалось, что Литва заблокировала транзит около половины товаров по железной дороге в Калининградскую область РФ. Вскоре Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область не только на железнодорожный, но и на грузовой автомобильный транзит. Также власти отвергли попытку ЕС ослабить ограничения на экспорт товаров из РФ.

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