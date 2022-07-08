Премьер Эстонии уходит в отставку

Отставка Каллас была условием вхождения партии Isamaa в коалицию. Хотя премьер, которая возглавляет Партию реформ, это отрицает

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку в связи с формированием новой правящей коалиции. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что отставка Каллас была условием вхождения партии Isamaa в коалицию. Хотя премьер, которая возглавляет Партию реформ, это отрицает.

"Я сама внесла это предложение, потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", - заявила Каллас.

Она отметила, что нужно как можно быстрее сформировать новое правительство, но созыв парламента может стать затруднительным, так уже начались летние каникулы.

По словам Каллас, переговоры завершились амбициозным коалиционным соглашением, которое включает повышение детских пособий и необлагаемой налогом минимальной заработной платы до 654 евро.

Ранее сообщалось, что глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии и поста премьер-министра. Накануне заявления об отставке написали почти четыре десятка членов правительства Великобритании.

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