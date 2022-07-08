Бегство с позором. Бойкот Лаврова на саммите G20

Министры иностранных дел G20 отказались принимать участие в общей фотосессии и встречах вместе с Лавровым.

Россия – главная страна-изгой в мире. После агрессии против Украины другого не стоило и ожидать.Причем российских политиков с треском выгоняют даже оттуда, куда все еще пускают по старой памяти. Нпрмиер, на саммите Большой двадцатки на Бали публично указали на его место главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Не хотят даже стоять рядом

Скандалы во время саммита начались практически сразу после прибытия Лаврова. Как сообщает Рейтер, во время встречи главы МИД России с его индонезийским коллегой Ретно Марсуди были слышны чьи-то крики "когда вы прекратите войну?" и "почему вы не остановите войну?". Кто именно это кричал, не сообщается.

Обстановку на саммите Лавров описал так: "Агрессоры", "захватчики", "оккупанты"... Много чего мы сегодня услышали. Все призывали нас прекратить эту операцию и достичь мирного урегулирования. Я попросил их определиться, чего они все-таки хотят. Если мирных переговоров, то эти переговоры остановила Украина... Если Запад хочет переговоров, то ему надо иметь это в виду".

По данным, на которые ссылается японское агентство Киодо, главы МИДов "большой семерки" отказались фотографироваться вместе с Лавровым - по инициативе государственного секретаря США Энтони Блинкена.

По крайней мере одна участница саммита - министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о бойкоте открыто. "Я не могу стоять рядом с тем, кто параллельно бомбит Украину, нападает на детей, взрослых, мирных жителей. Поэтому групповой фотографии с этого саммита не будет", - сказала она журналистам.

Сам Лавров по этому поводу заявил: "Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента Путина на саммит, который будет в ноябре".

Собственно, с индонезийской коллегой Лавров только и встретился.

Выступление Кулебы

По данным украинских дипломатов, Лавров вышел из зала в тот момент, когда по видеосвязи выступал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Не слушал он и выступление Бербок.

Лавров также не пришел на вечернюю сессию, во время которой говорил Блинкен, посвятивший значительную часть речи продовольственной безопасности и потребовавший от Москвы, чтобы она позволила возобновить экспорт украинского зерна, которое скопилось в заблокированных российскими войсками портах.

"Обращаюсь к нашим российским коллегам: Украина - не ваша страна. Ее зерно - не ваше зерно. Почему вы блокируете порты? Вы должны выпустить это зерно", - заявил Блинкен министру иностранных дел Лаврову, с которым, по словам представителей США, он отказался встречаться лично.

До этого Лавров заявил, что "Украина должна разблокировать свои порты, разминировать их или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря Украины Россия и Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов".