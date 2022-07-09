В Ватикане заговорили о сроках приезда Папы в Украину

Визит Папы в нашу страну начнут готовить сразу после поездки понтифика в Канаду, которая запланирована на июль.

Папа Римский Франциск может приехать в Украину уже в августе этого года. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил Секретарь Ватикана по международным отношениям с государствами Ричард Пол Галлахер, пишет Vatican News.

Он же отметил, что поездка будет зависеть прежде всего от состояния здоровья понтифика.

"Папа Римский может совершить визит в Киев уже в августе, но "многое зависит от результатов поездки в Канаду. Посмотрим, как Папа переживет это путешествие, которое достаточно тяжелое, и тогда уже будем знать", - сказал дипломат Ватикана.

Галлахер также добавил, что в настоящее время личных контактов Святого Престола и Москвы почти нет - диалог ведется на институциональном уровне.

"Папа Римский крайне убежден, что, если бы он смог поехать, то достиг бы положительных результатов. Он сказал, что поедет в Украину и что всегда стремился посетить Москву и встретиться с российскими властями", - сказал представитель Ватикана.

Напомним, в МИД Украины считают, что визит Папы Римского Франциска в Украину усилит его роль в восстановлении мира на украинской земле.

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