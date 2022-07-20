Путин назвал условие для экспорта зерна из Украины

Глава Кремля требует снять санкции с России, касающиеся экспорта продовольствия, в частности зерновых.

Путин после саммита в Тегеране заявил, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но Запад должен снять все ограничения на экспорт продовольствия из РФ. Об этом сообщают РосСМИ.

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"Мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставками российского зерна, будут сняты. Сейчас уже мы готовы: экспортный потенциал 30 млн тонн зерновых, по результатам текущего года будет 50 млн тонн", - сказал российский президент.

Также он прокомментировал возможность встречи с Зеленским, заявив, что "у Киева нет желания выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности". Путин затронул и тему поставок российских энергоресурсов в Европу. Он утверждает, что если западные страны ограничат поставки российской нефти, цены на нее "взлетят до небес".

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.