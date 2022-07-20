Французские САУ Caesar отправлены в Украину

Шесть гаубиц находятся в пути. На вооружении украинской армии будет 18 единиц такой техники.

Франция отправила в Украину еще шесть САУ Caesar. Об этом сообщает глава МИД Франции Катрин Колонна.

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Она сообщила, что 12 гаубиц Caesar уже переданы ВСУ, еще шесть находятся "в пути".

"На национальном уровне Франция полностью участвует в помощи Украине, даже если мы меньше других подчеркиваем то, что делаем. Мы решили не сообщать обо всем нашем военном вкладе и оставить эту информацию для наших партнеров", - сказала министр.

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.