В России максимальный за два месяца прирост COVID-больных

Всего с начала пандемии в РФ выявили свыше 18,5 млн случаев заражения.

За прошлые сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в РФ возросло на 5 685, против 4 200 днем ранее. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Читайте также: Украина получит от США еще партию HIMARS

Число новых выявленных случаев стало максимальным с 2 мая - тогда зафиксировали 6 207 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 504 729 случаев заражения.

Число смертельных исходов за сутки составило 37 против 44 днем ранее, всего с начала пандемии – 381 997.

За сутки в РФ было госпитализировано 1 110 заболевших. Количество госпитализаций уменьшилось в 48 регионах и увеличилось в 26, еще в 11 ситуация не изменилась.

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.