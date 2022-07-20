В РФ сознались, что ведут захватническую войну

Кремль планирует, помимо псевдореспублик Донбасса, "спасти" еще ряд украинских регионов.

Задачи так называемой "спецоперации" изменились и теперь РФ претендует не только Донецкую и Луганскую область, но и на другие регионы Украины. Об этом сообщают РосСМИ, цитируя Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

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Лавров уверяет, что если западные партнеры поставят дальнобойное оружие Украине, то Россия якобы захватит и другие территории юго-востока Украины, чтобы "обезопасить" себя.

"Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий", - заявил он.

Представитель Кремля также отметил, что Россия не может допустить, чтобы "на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или тот, кто его заменит", было оружие, которое может "представлять прямую угрозу" территории РФ.

"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года", - добавил он.

Ранее Зеленский прокомментировал ротацию во власти. Глава государства озвучил, в частности, ожидания от нового министра социальной политики.