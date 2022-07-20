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Украине выделяют более 20 РСЗО HIMARS - Пентагон

12 из 20 РСЗО уже переданы Вооруженным Силам Украины, сообщают в Минобороны Соединенных Штатов Америки.
Украине выделяют более 20 РСЗО HIMARS - Пентагон

США и союзники выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. Об этом сообщают в Минобороны США.

Как сообщают в Пентагоне, 12 из 20 РСЗО уже переданы Вооруженным Силам Украины.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать партию реактивных систем залпового огня HIMARSи боеприпасы к ним.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время беседы с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что важным фактором, способствующим удержанию защитниками Украины оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS.

 

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