Украине выделяют более 20 РСЗО HIMARS - Пентагон

12 из 20 РСЗО уже переданы Вооруженным Силам Украины, сообщают в Минобороны Соединенных Штатов Америки.

США и союзники выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS. Об этом сообщают в Минобороны США.

Как сообщают в Пентагоне, 12 из 20 РСЗО уже переданы Вооруженным Силам Украины.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать партию реактивных систем залпового огня HIMARSи боеприпасы к ним.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время беседы с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что важным фактором, способствующим удержанию защитниками Украины оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS.