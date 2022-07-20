Роскомнадзор грозится "принять меры" в отношении Википедии

Сообщается, что Роскомнадзор обяжет поисковые системы сообщать пользователям о том, что Википедия нарушает российское законодательство - до "устранения нарушений".

Российский регулятор Роскомнадзор сообщил, что примет принудительные меры в отношении американского фонда Wikimedia Foundation, управляющего онлайн-энциклопедией Википедия из-за якобы нарушения законов в связи со статьями о войне. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

Сообщается, что Роскомнадзор обяжет поисковые системы сообщать пользователям о том, что Википедия нарушает российское законодательство - до "устранения нарушений".

"На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор отметил, что некоммерческая организация Wikimedia Foundation уже привлечена в России к административной ответственности за неудаление "противоправной информации".

Ранее сообщалось, что Википедия отказала России в удалении статей о войне в Украине.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу пропагандистского общества Знание по созданию российской альтернативы для Википедии.