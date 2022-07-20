Круг союзников Украины расширяется - глава Пентагона

В онлайн-формате страны-союзники распределили функции: кто предоставляет оружие, кто его ремонтирует, кто обучает украинских солдат.

Круг союзников Украины расширяется. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам Рамштайн-4, сообщил спецкор телемарафона в ходе прямого включения из Вашингтона, сообщают VESTI.

Сообщается, что в онлайн-формате страны-союзники распределили функции: кто предоставляет оружие, кто его ремонтирует, кто обучает украинских солдат.

Остин анонсировал подписание президентом США Джо Байденом 16 пакета поддержки Украины, в который, в частности, войдут средства защиты побережья, в том числе, для защиты острова Змеиный и недопущения высадки российского десанта у Одессы.

В эксклюзивном комментарии телемарафону сенатор-республиканец Линдси Грэм висказал надежду, что до зимы российская армия будет измотана благодаря поддержке США Украины и будет вынуждена идти на переговоры, а Соединенные Штаты будут поддерживать Украину и далее.

Напомним, прошла уже четвертая встреча в формате Рамштайн представителей оборонных ведомств стран, поддерживающих Украину в войне против России.