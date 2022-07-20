Премьер-министр Италии отказался от отставки - ВВС

Выступая в сенате, Драги заявил, что призывы общественности, требующей, чтобы правительство национального единства продолжило работу, "невозможно игнорировать".

Глава правительства Италии Марио Драги отказался от отставки, призвав к заключению нового коалиционного соглашения. Об этом сообщает BBC.

Выступая в сенате, Драги заявил, что призывы общественности, требующей, чтобы правительство национального единства продолжило работу, "невозможно игнорировать". Он поблагодарил избирателей, профсоюзы, университеты и промышленность, а также работников здравоохранения и мира спорта за "незаслуженные" призывы остаться в должности премьера.

Теперь депутатам предстоит проголосовать вотум доверия Драги.

Премьер заявил, что совершенно новое коалиционное соглашение - "единственный способ, если мы хотим остаться вместе".

Через несколько часов три партии в коалиции заявили, что не будут участвовать в голосовании.

Ранее стало известно, что Марио Драги объявил о своей отставке. По его словам, нынешнее правительство потеряло поддержку большинства политических сил в парламенте, но президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра.