Гаага: первые обвинения могут быть предъявлены до конца года

Международный уголовный суд и Украина ведут переговоры о передаче в Гаагу по меньшей мере одного пленного российского чиновника.

Международный уголовный суд обладает обоснованными подозрениями в отношении российских войск, подпадающих под юрисдикцию суда. Первые обвинения могут быть предъявлены до конца 2022 или в начале 2023-го. Об этом сообщает Bloomberg.

Международный уголовный суд и Украина ведут переговоры о передаче в Гаагу по меньшей мере одного пленного российского чиновника, который теоретически может свидетельствовать против российских военных чинов.

Агентство напоминает, что после вторжения России в Украину в феврале Верховный комиссар ООН по правам человека зафиксировал более 11500 жертв среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что Британия выделит Украине £2,5 млн для расследования преступлений РФ.