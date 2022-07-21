Стали известны ежедневные траты РФ на войну

Одна из самых маленьких статей расходов в войне - это зарплаты военнослужащим, которых отправили воевать в Украину.

Ежедневно страна-агрессор тратит на военные действия в Украине около 400 млн. долларов. Об этом в среду, 20 июля, пишет Forbes.

В статье указано, что военнослужащие обходятся Кремлю наиболее дешево.

Отмечено, что контрактникам в России предлагают зарплату от 200 000 до 300 000 рублей в месяц и дополнительные выплаты ($53 суточных и выплата боевых).

"В среднем на одного солдата, участвующего в войне, тратится около $200 в день. Примерное количество российских военных - 100 000 человек. То есть суточные расходы на оплату войска составляют около $20 млн в день. Это значительно меньше суммы компенсаций, которая должна выплачиваться погибшим и раненым", - подсчитали авторы материала.

Сказано, что по данным Генштаба ВСУ, в среднем ежедневно в Украине погибают 270 российских военных. За каждого из них семья военного должна получить 7,4 млн рублей, или около $110 000.

Количество раненых примерно вдвое больше - около 500 солдат в день. В этом случае сумма компенсаций составляет 3 млн рублей.

"Таким образом, на компенсации за раненых и убитых военных бюджет РФ должен тратить около $50 млн в день2, - уточняется в статье.

В то же время, на на снаряды и ракеты Россия тратит больше.

"В сутки российские войска используют до 50 000 снарядов стоимостью около $1000 (средняя цена советского калибра)", - уточняют авторы.

Кроме того, россия бьет ракетами - около 20 ракет в день.

"Их стоимость колеблется от нескольких сотен тысяч долларов до $10 млн и более. Но чаще враг использует ракеты комплексов Искандер по $3 млн каждая, Калибр по $6,5 млн.", - подсчитали эксперты.

Плюс для поддержания армии необходимы регулярные поставки амуниции (патроны, гранаты, бронежилеты, одежда и т.д.) и материалы обеспечения войск (топливо, продукты, запчасти).

Также Россия теряет техникой. В среднем за день войны - авиации на сумму $60 млн, а танков и бронированных машин на $40 млн.

По данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла в Украине более 1650 танков. Цена одного колеблется от $0,5 млн в случае старой немодернизированной советской единицы до $3-5 млн за более современные Т-80 и Т-90.

Дороже всего стоит авиация и флот. Цена старенького штурмовика Су-25 - около $11 млн. А новый Су-35 стоит $100 млн. Средняя стоимость одного сбитого самолета около $25 млн.

Самым дорогим достижением ВСУ является потопленный крейсер Москва стоимостью $750 млн. В целом же Украина потопила российского флота на сумму свыше $1 млрд за все время войны.

Помимо непосредственных расходов на армию Россия несет значительные опосредованные расходы: финансирование оккупационных администраций, дополнительные выплаты Росгвардии за работу на оккупированных территориях, финансирование наемников, среди которых так называемая группа Вагнера. Также Кремль тратится на логистику и доставку техники на фронт, ее восстановление и снятие с хранения, подготовку и отдых резервных сил, лечение раненых. Ориентировочные расходы на поддержку тыла составляют $50-100 млн в день.

В общей сложности Россия потратила на войну около $55 млрд с начала полномасштабного вторжения. Кроме военных расходов РФ несет весомые потери в экономике, обычно имеющие значительно более длительный срок действия.

Напомним, с 24 февраля по 20 июля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 38 750 человек (+200 за сутки).