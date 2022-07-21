В США спрогнозировали дальнейший ход боевых действий в Украине

Оружие в Украину доставляется из США в течение 48 часов после решения Байдена, а на передовую - после двухнедельного обучения.

Война России против Украины может перерости в затяжной военный конфликт. Об этом в среду, 20 июля, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Сегодня уже 147-й день со дня российского вторжения в Украину, незаконного и неспровоцированного, крупномасштабного, сильный против слабого. Эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом", - отметил Милли, выступая в Пентагоне.

Он же отметил, что Донбасс все еще не потерян для Украины. По его словам, там идет жестокая война на истощение, а украинцы заставляют россиян платить за каждый дюйм территории.

При этом, как отметил представитель пентагона, продвижение войск РФ измеряется "буквально сотнями метров, в некоторые дни это может быть один или два километра, но не больше".

Также Милли затронул вопрос поставок оружия для украинской армии.

Он отметил, что всего на сегодняшний день американцы научили 200 украинских военных применению реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Оружие доставляется из США в течение 48 часов после решения Байдена, а на передовую – после двухнедельного обучения", - сказал генерал.

Напомним, круг союзников Украины расширяется. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам Рамштайн-4.