В Москве горит многоквартирный дом

Один из жильцов горящего дома застрял в лифте. В настоящее время спасатели пытаются его освободить.

В Москве, на юго-западе, на Ленинском проспекте горит многоквартирный жилой дом. Об этом в среду, 20 июля, сообщает московское управление МЧС.

Спасатели сообщили, что горит кровля 8-этажного жилого дома по адресу: Ленинский проспект, дом 40.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. К ликвидации пожара привлекли 128 человек.

В МЧС сообщили, что из дома эвакуировали около 400 человек. При этом один человек во время пожара застрял в лифте.

Сообщается, что изначально загорелся чердак. Огонь с крыши перекинулся и на квартиры верхних этажей. К тушению дома привлекли вертолет.

"Сведений о пострадавших пока не поступало", - заявили в МЧС.

Известно, что загоревшийся дом был построен в 1959 году. Ремонт крыши в нем запланирован на 2030-2032 гг, в тот же период ожидается и ремонт пожарного водопровода. В этом здании находятся ряд магазинов, а также управление отдела вневедомственной охраны батальона полиции округа.

Напомним, на Каширском шоссе в Москве возник сильный пожар. Сначала загорелся мусор, а затем огонь перекинулся на ангар с шинами.