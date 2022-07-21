Согласован пятый транш военной помощи Украине

Очередной транш помощи из Европейского фонда обеспечения мира позволит ЕС поддержать украинскую армию вооружением.

Страны Евросоюза согласовали пятый транш в размере 500 миллионов евро военной помощи Украине. Об этом в среду, 20 июля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

По словам Борреля, новый пакет военной помощи был согласован в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины.

"Государства-члены ЕС согласились мобилизовать очередной транш военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины", - написал он.

Дипломат также заверил в дальнейшей поддержке Киева Европой.

"ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают возможность предоставления Украине пятого транша военной помощи в размере 500 млн евро.

Также сообщалось, что ЕС строго контролирует поставки оружия в Украину. При этом европейцы финансируют поставки оружия исходя из потребностей ВСУ.

Проведение заседания Совета ассоциации Украина-ЕС запланировано на 5 сентября.