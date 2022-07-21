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Согласован пятый транш военной помощи Украине

Очередной транш помощи из Европейского фонда обеспечения мира позволит ЕС поддержать украинскую армию вооружением.
Согласован пятый транш военной помощи Украине

Страны Евросоюза согласовали пятый транш в размере 500 миллионов евро военной помощи Украине. Об этом в среду, 20 июля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

По словам Борреля, новый пакет военной помощи был согласован в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины.

"Государства-члены ЕС согласились мобилизовать очередной транш военной помощи для дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины", - написал он. 

Дипломат также заверил в дальнейшей поддержке Киева Европой. 

"ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", - добавил он. 

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают возможность предоставления Украине пятого транша военной помощи в размере 500 млн евро.

Также сообщалось, что ЕС строго контролирует поставки оружия в Украину. При этом европейцы финансируют поставки оружия исходя из потребностей ВСУ.

Проведение заседания Совета ассоциации Украина-ЕС запланировано на 5 сентября.

 

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