Bellingcat выяснил, почему Гиркина не наказывают за критику войны

Гиркин выражает не только свое мнение, но его поддерживает ряд силовых групп в Российской Федерации.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), участвовавший в оккупации Крыма и захвате Славянска в 2014 году, имеет "крышу" в российском ГРУ, что дает ему возможность делать громкие и едкие замечания в сторону военного руководства РФ. Об этом в среду, 20 июля, заявил журналист-расследователь, руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ.

Журналист обратил внимание, что Гиркин не критикует саму войну, но то, как ее ведут.

"Он говорит, что делать ее нужно гораздо агрессивнее, с полной мобилизацией всего населения и т. д. Он жалуется на плохую стратегию войны, написанную Генштабом, критикует министра обороны Шойгу", - обратил внимание руководитель Bellingcat.

Грозев отметил, что так, вероятно, думают в ГРУ (Главное разведывательное управление). Он же добавил, что внутри самой структуры могут быть разногласия.

"Даже в 2014-2015 годах были некоторые факты, мы послушали, именно Гиркина используют две группы внутри ФСБ. То есть у него есть "крыша", есть люди, видимо, "партия войны" внутри спецслужб, которая считает, что он представляет их интересы и поэтому они позволяют ему это делать. Реально у него есть "крыша"", - подытожил журналист.

Отметим, что Гиркин стал активно критиковать военное командование РФ. Однако в отличие от оппозиционных российских деятелей, наказания за свои высказывания он не понес.

Напомним, звезда студии Квартал 95 Юрий Великий в своем очередном видео высмеял оккупанта Игоря Гиркина.